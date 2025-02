Der Finanzvorstand von Teradyne, Sanjay Mehta, hat am 28. Januar 2025 einen bedeutenden Aktienverkauf getätigt. Der hochrangige Manager trennte sich von 5.338 Unternehmensanteilen im Gesamtwert von 656.040 Dollar. Diese Transaktion erfolgt in einer Phase, in der die Aktie des Technologieunternehmens im vergangenen Monat einen Wertverlust von 9,33 Prozent verzeichnete und aktuell bei 115,79 Dollar notiert.

Analysten passen Kursziele an

Große Investmenthäuser haben ihre Einschätzungen für die Teradyne-Aktie kürzlich angepasst. Während Cantor Fitzgerald das Kursziel auf 150 Dollar senkte, reduzierte auch UBS seine Prognose auf 155 Dollar, hielt jedoch an der Kaufempfehlung fest. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 18,2 Milliarden Euro.

