Der singapurische Technologiekonzern Sea Limited verzeichnet einen bemerkenswerten Kursverlauf an den Börsen. Die Aktie erreichte am 29. Januar 2025 mit 117,20 EUR ein neues 12-Monats-Hoch. Aktuell notiert der Kurs bei 122,03 USD, was einen beachtlichen Monatsgewinn von 14,34 Prozent darstellt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 62,2 Milliarden Euro.

Aktuelle Entwicklung

Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Aktienkurs eine deutliche Wertsteigerung von mehr als 217 Prozent verbuchen. Die Sea-Aktie liegt aktuell knapp 69 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, zeigt jedoch zum Vortag einen leichten Rückgang von 1,09 Prozent.

