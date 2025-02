Die Hasbro-Aktie verzeichnete am 1. Februar 2025 einen deutlichen Rückgang von 2,89 Prozent auf 57,84 USD. Der Spielwarenhersteller bewegt sich damit weiterhin in einer volatilen Phase, während Anleger gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024 am 20. Februar warten. Trotz des aktuellen Rückgangs konnte die Aktie im vergangenen Monat ein Plus von 3,34 Prozent verbuchen.

Dividendenzahlung und Ausblick

Der Konzern hatte zuletzt im November 2024 eine Quartalsdividende von 0,70 USD je Aktie ausgeschüttet. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,8 Milliarden Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 13,43 positioniert sich das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld.

