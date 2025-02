Der Halbleiterzulieferer Entegris verzeichnete zum Monatsende Januar 2025 eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 31. Januar um 3,81 Prozent auf 101,73 USD, wobei die Marktkapitalisierung aktuell bei 14,7 Milliarden Euro liegt. Besonders interessant ist diese Entwicklung im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen, die das Unternehmen am 6. Februar 2025 vorbörslich präsentieren wird.

Dividendenkontinuität im Fokus

Das Unternehmen setzt seinen stabilen Dividendenkurs fort. Ende Januar 2025 wurde erneut eine Quartalsdividende von 0,10 USD je Aktie ausgeschüttet, was die konstante Ausschüttungspolitik des Unternehmens unterstreicht.

