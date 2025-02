Die Costco Wholesale Corporation steht vor bedeutenden Veränderungen im Personalbereich. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Teamsters-Gewerkschaft wurde am 1. Februar 2025 eine vorläufige Einigung über einen neuen Tarifvertrag erzielt. Parallel dazu kündigte der Einzelhandelsriese eine Erhöhung des Stundenlohns für die Mehrheit seiner US-Filialmitarbeiter auf über 30 Dollar an, was die Personalkosten des Unternehmens deutlich beeinflussen wird.

Aktuelle Marktposition

Die Aktie zeigt sich trotz der Lohnkostensteigerung stabil und notierte zuletzt bei 942,00 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,31 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 419,2 Milliarden Euro bleibt Costco einer der führenden Einzelhändler weltweit. Am 5. Februar 2025 werden die Januar-Geschäftszahlen erwartet.

