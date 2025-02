Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Eldorado Gold verzeichnet aktuell eine leichte Abschwächung im Handel. Mit einem aktuellen Kurs von 14,77 Euro musste das Wertpapier einen Rückgang von 1,89 Prozent hinnehmen. Trotz der jüngsten Kursschwäche konnte die Aktie über den vergangenen Monat ein Plus von 2,09 Prozent erzielen. Das Bergbauunternehmen, das derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,0 Milliarden Euro aufweist, bereitet sich auf die Veröffentlichung seiner Quartalszahlen vor.

Wichtige Termine im Februar

In den kommenden Wochen stehen mehrere bedeutende Termine an: Am 20. Februar 2025 wird Eldorado Gold die Ergebnisse des vierten Quartals 2024 nachbörslich präsentieren, gefolgt von einer detaillierten Ergebnispräsentation am darauffolgenden Tag. Zudem wird das Unternehmen am 23. Februar an der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference teilnehmen.

