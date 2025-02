Die LEM Holding verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Schweizer Spezialisten für Strom- und Spannungswandler schloss Ende Januar 2025 bei 914,50 EUR, wobei im letzten Monat ein deutlicher Anstieg von 16,27 Prozent zu verzeichnen war. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,0 Milliarden Euro positioniert sich das Unternehmen stabil im Markt, während der jüngste Handelstag mit einem leichten Plus von 0,11 Prozent auf 915,50 EUR abgeschlossen wurde.

Quartalszahlen in Sicht

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf den 7. Februar 2025, wenn LEM seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorlegen wird. Das Unternehmen, das derzeit ein KGV von 20,95 für 2025 aufweist, wird dabei einen detaillierten Einblick in seine aktuelle Geschäftsentwicklung geben.

