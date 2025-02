Die australische Logistikgruppe Brambles, ein führender Anbieter von Paletten- und Container-Lösungen, verzeichnet eine solide Performance an der Börse. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 16,2 Milliarden Euro und einem Aktienkurs von 11,75 Euro konnte das Unternehmen im vergangenen Monat ein Plus von 2,31 Prozent verbuchen. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die einen Zuwachs von 32,59 Prozent aufweist.

Anstehende Quartalsergebnisse

Am 20. Februar 2025 wird Brambles die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 präsentieren. Anleger richten ihren Blick besonders auf diese Veröffentlichung, da das Unternehmen mit einem KGV von 20,39 für das Jahr 2025 bewertet wird.

