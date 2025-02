Der Nuklearbrennstoff-Spezialist Centrus Energy verzeichnete am 1. Februar einen merklichen Kursrückgang von 3,30 Prozent auf 78,95 EUR. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 1,2 Milliarden EUR. Die Bewegung kommt kurz vor der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2024, die für den 6. Februar nachbörslich erwartet werden.

Präsentation der Geschäftszahlen steht bevor

Am 7. Februar wird das Unternehmen seine detaillierten Quartalsergebnisse in einer Präsentation vorstellen. Die Aktie konnte trotz des jüngsten Rückgangs im vergangenen Monat ein Plus von 17,67 Prozent verzeichnen, liegt aber weiterhin 38,19 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

