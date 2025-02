Die Coffee Holding Co. zeigt zu Beginn des Monats Februar 2025 eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs stieg am 1. Februar um 0,52 Prozent auf 3,83 Euro, was einem Plus von 0,02 Euro gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Das Unternehmen, das sich auf die Produktion und den Vertrieb von Kaffeeprodukten spezialisiert hat, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 21,7 Millionen Euro bei 5,7 Millionen ausstehenden Aktien auf.

Aktuelle Kursentwicklung

Der jüngste Handelstag wurde jedoch von einem Rückgang geprägt - am 31. Januar 2025 verzeichnete die Aktie einen Tagesverlust von 3,70 Prozent auf 3,64 Euro. Trotz dieser kurzfristigen Schwankung liegt der Kurs weiterhin 75,13 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

