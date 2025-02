Die ServiceNow-Aktie verzeichnet aktuell eine negative Entwicklung an den Börsen. Der Cloud-Software-Spezialist notierte am 2. Februar bei 972,15 EUR, was einem Tagesverlust von 0,69 Prozent entspricht. Im Monatsvergleich summiert sich der Rückgang bereits auf 5,14 Prozent. Trotz der jüngsten Kursschwäche liegt die Marktkapitalisierung des IT-Dienstleisters weiterhin bei beachtlichen 202,6 Milliarden EUR.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 70,49 für das Jahr 2025 und einer Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Euro bleibt ServiceNow einer der größten Anbieter im Bereich der Cloud-basierten Workflow-Automatisierung. Die Aktie notiert derzeit 39,58 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt aber noch 18,14 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Anzeige

ServiceNow-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue ServiceNow-Analyse vom 2. Februar liefert die Antwort:

Die neusten ServiceNow-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für ServiceNow-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

ServiceNow: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...