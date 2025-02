Die Anleger richten ihren Blick gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen von PayPal. Der Zahlungsdienstleister wird am morgigen Dienstag vor Börsenöffnung an der Wall Street seine aktuellen Geschäftsergebnisse präsentieren. Die Erwartungen sind nach dem positiven Vorquartal, in dem ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD und ein Umsatzplus von 6,05 Prozent auf 7,86 Milliarden USD verzeichnet wurde, durchaus optimistisch. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn von 4,59 USD je Aktie.

Aktuelle Kursentwicklung unter Druck

Die PayPal-Aktie zeigt sich im Vorfeld der Zahlenvorlage allerdings nervös. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier zuletzt einen Rückgang von 2,2 Prozent auf 84,68 EUR. Damit liegt der Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 90,00 EUR, das Mitte Januar erreicht wurde. Trotz der aktuellen Schwäche notiert die Aktie immer noch mehr als 60 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 52,01 EUR.

