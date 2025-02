Die Meta-Aktie demonstriert weiterhin beeindruckende Stärke an den Börsen und nähert sich der symbolträchtigen 700-Dollar-Marke. Nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch verzeichnete das Papier des Social-Media-Giganten einen deutlichen Aufwärtstrend und markierte neue Allzeithöchststände. Im aktuellen Handel an der NASDAQ zeigt sich die Aktie weiterhin dynamisch und konnte zeitweise bis auf 697,32 Dollar klettern. Die starke Performance wird durch überzeugende Geschäftszahlen untermauert - im letzten Quartal erwirtschaftete Meta einen Gewinn je Aktie von 8,24 Dollar, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 5,46 Dollar entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg auf 48,39 Milliarden Dollar, verglichen mit 40,11 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Analysten bleiben optimistisch

Die Expertengemeinschaft zeigt sich weiterhin zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Meta-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 718 Dollar sehen Analysten noch Potenzial nach oben. Die beeindruckende Entwicklung spiegelt sich auch im Vergleich zum 52-Wochen-Tief wider - mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie etwa 67 Prozent über dem Tiefstand von 414,50 Dollar. Für das laufende Jahr rechnen Marktbeobachter zudem mit einer Dividendenausschüttung von 1,74 Dollar je Aktie, während der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 auf 25,17 Dollar geschätzt wird.

