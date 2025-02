Die Aktie des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestle verzeichnete am Montag eine durchwachsene Performance an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs des Schwergewichts in einer Spanne zwischen 76,72 und 77,40 Franken, wobei das Handelsvolumen bei über 1,8 Millionen gehandelten Aktien lag. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 100,56 Franken, das Anfang Februar erreicht wurde, zeigt sich jedoch mit einem Abstand von mehr als sechs Prozent noch komfortabel über dem im Dezember markierten Jahrestief.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Die Experten bleiben für die weitere Entwicklung der Nestle-Aktie verhalten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 85 Franken, was ein spürbares Aufwärtspotenzial vom aktuellen Niveau signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,61 Franken. Auch die Dividendenprognose stimmt Anleger positiv: Nach einer Ausschüttung von 3,00 Franken im Vorjahr wird für das aktuelle Jahr eine leichte Erhöhung auf 3,03 Franken je Aktie erwartet.

Anzeige

Nestle-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nestle-Analyse vom 3. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Nestle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nestle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nestle: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...