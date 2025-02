Der chinesische Technologieriese Alibaba verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Hongkonger Börse, nachdem das Unternehmen sein neuestes KI-Modell Qwen 2.5-Max präsentierte. Die Aktie legte um beachtliche 5,1 Prozent zu und erreichte einen Stand von 92,80 Hongkong-Dollar. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch im New Yorker Handel wider, wo die Aktie bei 98,97 US-Dollar notierte. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass Alibabas neues KI-System in Benchmark-Tests die führenden Konkurrenzmodelle wie DeepSeek-V3, OpenAIs GPT-4o und Metas Llama-3.1 in nahezu allen Aspekten übertreffen soll.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens unterstreichen die positive Geschäftsentwicklung. Im vergangenen Quartal konnte Alibaba seinen Umsatz um 6,37 Prozent auf 33 Milliarden US-Dollar steigern, während der Gewinn je Aktie mit 2,61 US-Dollar deutlich über dem Vorjahreswert von 1,50 US-Dollar lag. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 61,94 CNY je Aktie. Die Einführung des neuen KI-Modells wird von Marktbeobachtern als strategisch wichtiger Schritt im zunehmend wettbewerbsintensiven KI-Sektor gewertet und könnte Alibabas Position im globalen Technologiemarkt weiter stärken.

