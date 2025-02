The Platform Group übertrifft beim Capital Markets Day alle Erwartungen: Die Aktie ist seit Jahresbeginn bereits 18% im Plus, doch das könnte erst der Anfang sein. Erfahre in unserem exklusiven Vorstandsinterview, warum die konservativen Prognosen für 2025 enormes Potenzial für Dein Portfolio bergen. Prognosen deutlich übertroffen Dreimal hat The Platform Group im vergangenen Jahr seine Guidance nach oben korrigiert, nur um doch wieder die Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...