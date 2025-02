Der US-Zahlungsdienstleister PayPal verzeichnete im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang, was die Anleger an der Börse enttäuschte. Während der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,19 US-Dollar lag und damit die Analystenprognosen von 1,12 US-Dollar übertraf, sank der ausgewiesene Gewinn auf 1,121 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,402 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz entwickelte sich hingegen positiv und stieg um 4,2 Prozent auf 8,366 Milliarden US-Dollar, womit die Markterwartungen von 8,26 Milliarden US-Dollar übertroffen wurden. Das Gesamtzahlungsvolumen verzeichnete einen Anstieg von 7 Prozent auf 437,8 Milliarden US-Dollar.

Strategische Neuausrichtung angekündigt

Als Reaktion auf die Entwicklung kündigte PayPal ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar an. Dennoch reagierte die Börse verhalten auf die Geschäftszahlen - die Aktie verlor im vorbörslichen Handel mehr als 4 Prozent an Wert und notierte bei 85,26 US-Dollar. Im Gesamtjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 3,99 US-Dollar je Aktie, was zwar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,85 US-Dollar bedeutet, aber deutlich unter den Analystenerwartungen von 4,58 US-Dollar je Aktie lag.

Anzeige

PayPal-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue PayPal-Analyse vom 4. Februar liefert die Antwort:

Die neusten PayPal-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für PayPal-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...