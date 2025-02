Vancouver, British Columbia, Kanada (4. Februar 2025) / IRW-Press / Global Li-Ion Graphite Corp. ("Global Li-Ion" oder das "Unternehmen") (CSE: LION) (OTCQB: GBBGF) (FWB: 0TD) freut sich bekannt zu geben, dass es eine sogenannte "Standstill"-Absichtserklärung (stand-still MOU) unterzeichnet hat, um sich sämtliche Rechte (100 %) am Graphitprojekt Montepuez zu sichern. Das Projekt mit einer Gesamtfläche von 14.656,05 Hektar zählt zu jenen sechs Konzessionsgebieten des Landes, die über eine Bergbaulizenz verfügen. Das Projektgelände befindet sich in der Provinz Cabo Delgado, unweit der Stadt Montepuez, der zweitgrößten Stadt in Mosambik. Die Parteien haben die Absicht, bis spätestens 15. April 2025 eine finale Kaufvereinbarung abzuschließen.

Das Projektgelände grenzt an ein Projekt der Firma Syrah Resources Limited (ASX: SYR, aktuelle Marktkapitalisierung: 240 Mio. $) sowie an ein Batteriemineralprojekt der Firma Suni Resources, das vor kurzem von Tirupati Graphite Plc. erworben wurde.

Mosambik ist der drittgrößte Graphitproduzent der Welt und für seinen hochwertigen Flockengraphit bekannt. Mit der Produktion im industriellen Maßstab wurde hier gegen Ende des 20. Jahrhunderts begonnen und die Reserven werden auf 26 Millionen Tonnen geschätzt.

Chairman Jason Walsh erklärt: "Wir sind begeistert, die Chance zu bekommen, das Graphitprojekt Montepuez in unser Portfolio von Graphitaktiva einzugliedern. Genauso wie Madagaskar ist auch Mosambik für seine Lagerstätten mit hochgradigem, großflockigem Graphit bekannt."

Die Transaktion wurde von The Minexchange, der weltweit größten Datenbank von transaktionsfähigen Bergbauprojekten, ermöglicht.

http://www.theminexchange.com

Über das Graphitprojekt Montepuez

Auf dem Projektgelände wurde ein systematisches Explorationsprogramm in der Zielzone 1 absolviert. Es handelt sich hier um einen offenen Graben im Bereich einer Graphitschieferzone, die 50 Meter in die Tiefe reicht und auf einer Streichlänge von 4 km und in einer nachgewiesenen seitlichen Erweiterung des kartierten Gebiets einen Gesamtgraphitgehalt (TGC) von 9,15 % aufweist. Im Rahmen der metallurgischen Untersuchungen wurde ein Flockengraphit der Formate Medium+, Large+ und Jumbo mit einem Graphitanteil von 41,43 % an der Gesamtmasse und einem Reinheitsgrad von 98 % ermittelt.

Ausgedehnte Grabungen haben in einer von vier Zielzonen zur Definition eines Explorationsziels von rund 100 Millionen Tonnen Graphiterz mit über 9 % TGC geführt. Weitere hochgradige Vorkommen wurden in den Zielzonen 2, 3 und 4 lokalisiert. Hier bestehen Aussichten auf eine Tier-1-Entdeckung von globaler Bedeutung.

Über die Graphitmine Ambato-Arana in Madagaskar

Die 3 vierzig Jahre geltenden Bergbaulizenzen des Projekts umfassen insgesamt 4.375 Hektar und liegen in der Nähe von Andasibe in der Provinz Toamasina in Madagaskar, 20 km südwestlich von Sheritts großflächigem Nickel/Kobalt/Laterit-Tagebau auf Ambatovy und 15 km nordöstlich der Stadt Moramanga. Von dort aus besteht über den nationalen Highway RN2 eine Verbindung zur Hauptstadt Antananarivo (114 km) und zu Madagaskars Haupthafen Toamisina (Tamatave) (240 km). Auf den Lizenzen wurde ab 1910 etwa ein Jahrhundert lang Graphit in bescheidenem Umfang produziert, was auf die auf den Lizenzgebieten angewandte Technologie zurückzuführen ist. Die Produktion wurde von den vorherigen Eigentümern aufgrund des damaligen Einbruchs der globalen Graphitmärkte und der nur teilweise abgebauten Lagerstätten eingestellt. Die Lagerstätten wurden teilweise abgebaut und stehen nun für den Abbau in größerem Stil mit modernen Produktionstechniken zur Verfügung. Sie liegen in den Graphithorizonten der äußerst aussichtsreichen Manampotsy-Formation und werden mit topographischen Erhebungen assoziiert, die über free-digging von Lateriterz und im Tagebau abgebaut werden können, was kosteneffektiver ist und keine Sprengungen erfordert. Die Graphitmineralisierung auf dem Projektgebiet scheint in gut definierten Nord-Süd-Gürteln mit eingebetteten graphitreichen, brüchigen Schichten zu liegen. Die geologischen Schichten, die von Interesse sind, sind über mehrere Kilometer kontinuierlich und weisen einen geringen Neigungswinkel auf. Die Probendaten deuten auf einen guten Gehalt (bis zu 10 % Kohlenstoffgehalt bei einigen Proben bis zu fast 14 %) und große Flocken (Jumbo-Größe) hin, die mit anderen nahe gelegenen Minen übereinstimmen, z. B. Gallois (Elate Graphite), Sahamamy & Vatomina (Tirupati Graphite) und DNI Metals' Vohitsara (DNI Metals).

Weitere Informationen zu Global Li-Ion finden Sie unter dem Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com), auf der Webseite der CSE (www.thecse.com) und auf der Firmenwebseite (www.globalli-iongraphite.com).

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie über:

Jason Walsh

Global Li-Ion Graphite Corp.

Tel: 604.608.6314

E-Mail: info@liongraphite.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane haben die Angemessenheit bzw. Genauigkeit dieser Meldung nicht geprüft und übernehmen diesbezüglich keine Verantwortung.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Mit der Verwendung von Ausdrücken wie "prognostizieren", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "planen", "beabsichtigen", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Management's Discussion & Analysis) beschrieben sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Auch wenn das Unternehmen dies beschließen könnte, ist zu keinem Zeitpunkt eine Aktualisierung dieser Informationen vorgesehen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78349Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78349&tr=1



