Die Henkel vz-Aktie zeigte sich am Dienstag mit einer volatilen Kursentwicklung an der Frankfurter Börse. Nach einem Handelsstart bei 83,74 EUR durchlief das Papier verschiedene Bewegungsphasen, wobei es zunächst zu leichten Verlusten kam, bevor eine moderate Erholung einsetzte. Im Tageshoch erreichte die Aktie 84,18 EUR, während der Tiefstkurs bei 83,30 EUR lag. Das Handelsvolumen belief sich auf über 82.000 gehandelte Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren am Düsseldorfer Konsumgüterkonzern unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Die Bewertungen der Finanzexperten für die Henkel-Aktie fallen mehrheitlich neutral bis positiv aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 87,11 EUR sehen Analysten noch Aufwärtspotenzial für das Papier. Besonders erfreulich für Aktionäre ist die prognostizierte Dividendenerhöhung für das laufende Geschäftsjahr auf 1,97 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,85 EUR entspricht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 66,86 EUR hat sich die Aktie deutlich erholt und notiert aktuell rund 20 Prozent höher, wenngleich sie noch etwa 3,8 Prozent unter ihrem jüngsten Höchststand von 86,92 EUR liegt.

Anzeige

Henkel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Henkel-Analyse vom 4. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Henkel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Henkel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Henkel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...