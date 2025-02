Die spanische Bankengruppe Santander hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem beeindruckenden Gewinnsprung abgeschlossen. Der Nettogewinn kletterte auf 12,6 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Erfolg übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Gesamterträge der Bank stiegen dank höherer Zins- und Provisionseinnahmen um acht Prozent auf 62,2 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert war die Entwicklung im vierten Quartal, in dem ein Nettoergebnis von 3,27 Milliarden Euro erzielt wurde - ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ehrgeizige Zukunftspläne und Kapitalrückführung

Die Bank plant nun eine umfangreiche Kapitalrückführung an ihre Aktionäre. Insgesamt sollen 1,5 Milliarden Euro in den Rückkauf eigener Aktien investiert werden. Zusätzlich sind für die Jahre 2025 und 2026 weitere Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von 10 Milliarden Euro vorgesehen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Finanzinstitut optimistisch und prognostiziert eine Steigerung der Eigenkapitalrendite auf über 17 Prozent. Dies geht einher mit der Strategie, die Betriebskosten weiter zu optimieren, während die Erträge auf dem aktuellen Niveau von etwa 62 Milliarden Euro stabilisiert werden sollen. Die Entwicklung der Eigenkapitalrendite, die bereits im vergangenen Jahr von 15,1 auf 16,3 Prozent anstieg, unterstreicht den erfolgreichen Kurs der Bank.

