DJ GSK rechnet 2025 mit weiterem Wachstum

Von Helena Smolak

DOW JONES--Der Pharmakonzern GSK hat im vierten Quartal dank seiner Krebsmedikamente die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Für das laufende Jahr stellt die Gesellschaft auf Basis konstanter Währungskurse ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in Aussicht und rechnet mit einem Plus beim operativen Kernergebnis und Gewinn je Aktie von 6 bis 8 Prozent. 2024 erreichte GSK ein bereinigtes Umsatzwachstum von 7 Prozent, ein Plus beim Kernbetriebsergebnis von 11 Prozent und ein Wachstum beim Kerngewinn je Aktie von 10 Prozent.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz um 4 Prozent auf 8,12 Milliarden Pfund und lag damit über den Erwartungen der Analysten, die im Mittel 7,83 Milliarden Pfund erwartet hatten. Der Kernbetriebsgewinn, der von Analysten und Anlegern genau beobachtet wird, fiel zu konstanten Wechselkursen um 10 Prozent auf 1,43 Milliarden Pfund, weil die Einnahmen mit Impfstoffen geringer ausfielen als erwartet. Analysten hatten allerdings nur mit 1,385 Milliarden Pfund gerechnet. Der Kerngewinn je Aktie rutschte auf Basis konstanter Wechselkurse um 10 Prozent auf 23,2 Pfund ab. Hier hatten Analysten mit 20,6 Pfund gerechnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2025 02:57 ET (07:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.