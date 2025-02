MELANIA News: Meme-Coin steigt nach langer Flaute wieder um 18 %

Der Meme-Coin MELANIA hat nach einer längeren Abwärtsphase heute erstmals wieder einen deutlichen Kursanstieg verzeichnet. Innerhalb der letzten 24 Stunden legte der Coin überraschend um 18 % zu und konnte sich von seinem jüngsten Tief erholen. Ob der Anstieg der Beginn einer nachhaltigen Erholung oder nur eine kurzfristige Verschnaufpause ist, das versuchen wir in diesem Artikel zu beantworten.

Meme-Coin ist heute der Top-Performer am Markt

Donald Trumps Frau Melania machte kurz vor Donald Trumps Amtsantritt Schlagzeilen, nachdem sie ihm mit ihrem eigenen Meme-Coin folgte. Bereits einen Tag zuvor hatte Donald Trump ja seinen eigenen Coin namens TRUMP auf den Markt gebracht, und MELANIA knüpfte direkt an diesen Hype an. Genau wie auch TRUMP explodierte der Coin zu seinem Start direkt im Wert und erreichte ein Allzeithoch von bis zu knapp 13 Dollar.

Das entsprach zwischenzeitlich einer Marktkapitalisierung von circa 5 Milliarden Dollar. Daraufhin erfuhr MELANIA jedoch eine sehr starke Entwertung. Unmittelbar nach dem Allzeithoch folgte eine Korrektur abwärts bis auf circa 4 Dollar, und in den letzten zehn Tagen ist der Coin noch deutlich weiter im Wert gefallen.

Quelle: CoinMarketCap.com

Dabei betrug der Wertverlust allein in der letzten Woche 30 Prozent, und MELANIA brach unter den wichtigen 2-Dollar-Support ein. So erreichte er gestern erst einen Tiefststand von 1,4 Dollar. Überraschenderweise gelang dem Coin nun innerhalb der letzten 24 Stunden jedoch zum ersten Mal seit langem wieder ein deutlicher Kursanstieg, und innerhalb der letzten 24 Stunden ging es für MELANIA zwischenzeitlich um über 18 Prozent aufwärts.

Das macht den Meme-Coin heute sogar zur am besten performenden Kryptowährung am gesamten Krypto-Markt unter den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung. Hier belegt MELANIA mit einem Marktwert von über 800 Millionen Dollar derzeit Rang 91. Sein Wert liegt nach dem jüngsten Anstieg nun auch wieder bei 1,66 Dollar.

Könnte das der Beginn einer größeren Rallye sein?

Die Frage, ob das der Beginn einer größeren Rallye sein könnte, hängt dabei von mehreren Faktoren ab. Zum einen ist MELANIA nach wie vor massiv von der Entwicklung des restlichen Kryptomarktes abhängig. Sollten also auch Bitcoin und Co. weiteren Aufschwung erfahren und vor allem der Meme-Coin-Sektor eine weitere Rallye erleben, könnte es auch für den Meme-Coin von Donald Trumps Frau schnell wieder aufwärtsgehen.

Zudem könnte der Coin natürlich massiv davon profitieren, wenn er noch einmal durch Melania Trump oder auch durch Donald Trump selbst Aufmerksamkeit erfahren würde oder ihm ein wirklicher Use Case zukommen könnte. Bisher handelt es sich lediglich um einen Meme-Coin, der auf dem Hype um die Frau von Donald Trump basiert. V

Viele Anleger gehen davon aus, dass in Zukunft noch weitere Use Cases folgen werden, da es ja schließlich kaum denkbar ist, dass Donald Trump und seine Frau Melania eigene Meme-Coins auf den Markt bringen, ohne diese mit irgendeinem Nutzen zu versehen, außer dass man auf sie spekulieren kann. Erst gestern hat zudem ein Krypto-Wal MELANIA im Wert von circa 10 Millionen Dollar gekauft, was darauf schließen lässt das auch große Marktteilnehmer in Zukunft von weiterem Wachstum ausgehen.

A mysterious whale created a new wallet 2 hours ago and withdrew 10M $USDC from Binance to buy 6.69M $MELANIA at $1.5.

In diesem Fall wäre es kurstechnisch erst einmal das wichtigste Ziel, auch wieder über die 2-Dollar-Marke steigen zu können. Sobald das gelungen ist, könnte MELANIA sich auch wieder höheren Kurszielen in Richtung 3 oder 4 Dollar zuwenden. Falls jedoch ein erneuter Hype ausbleibt, könnte das heute auch nur eine zwischenzeitliche Verschnaufpause sein, und in den kommenden Tagen könnte es für Melanias Meme-Coin noch weiter abwärts in Richtung der 1-Dollar-Marke und weiter hin zu einer kompletten Entwertung gehen.

Aufgrund der großen Unsicherheiten um die Zukunft von MELANIA interessieren sich viele Anleger natürlich für Investitionsalternativen zu diesem Coin. Ein gutes Beispiel für eine solche Investitionsalternative stellt dabei derzeit unter anderem WEPE dar.

WEPE als Investitionsalternative zu MELANIA sinnvoll?

Während sich etablierte Meme-Coins wie MELANIA also zuletzt schwer taten und erhebliche Wertverluste verzeichneten, rückt mit WEPE eine vielversprechende Alternative in den Fokus vieler Anleger. Der neue Coin hat sich nähmlich innerhalb kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Presale-Projekte der letzten Monate entwickelt.

Obwohl sein Presale erst seit wenigen Wochen läuft, konnten bereits über 69 Millionen Dollar an Investitionskapital generiert werden. Es wird erwartet, dass bald auch die 70-Millionen-Dollar-Marke überschritten wird. Derzeit kann WEPE nur über das Presale-Widget auf der offiziellen Website erworben werden, da er noch nicht an Krypto-Börsen gehandelt wird. Der Festpreis pro Coin liegt hier bei 0,0003665 Dollar.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Neben potenziellen Kurssteigerungen bietet WEPE auch eine Staking-Option. Die im Presale erworbenen Coins können direkt nach dem Kauf gestaked werden und ermöglichen eine jährliche Rendite von bis zu 18 Prozent.

Ein wesentlicher Faktor für den Hype rund um WEPE ist der Name des Projekts. Wall Street Pepe kombiniert das bekannte Meme-Coin-Franchise PEPE mit Anspielungen auf den Kultfilm The Wolf of Wall Street. Diese Mischung hat innerhalb kürzester Zeit eine große Community entstehen lassen. Bereits fast 44.000 Nutzer folgen WEPE auf der Plattform X und die Community wächst stetig weiter.

