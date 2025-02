Der Google-Mutterkonzern Alphabet verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Umsatzanstieg auf 96,47 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 12 Prozent entspricht. Der Gewinn belief sich auf 26,54 Milliarden US-Dollar. Auf Jahressicht erreichte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 350,02 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 100,12 Milliarden US-Dollar, was Steigerungen von 14 bzw. 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dennoch reagierte der Markt enttäuscht auf die Zahlen, was sich in einem vorbörslichen Kursrückgang von über 7 Prozent auf 191,54 US-Dollar widerspiegelte. Hauptgrund für die negative Marktreaktion war das verlangsamte Wachstum im Kerngeschäft, insbesondere bei den Werbeeinnahmen über YouTube und Google.

Massive Zukunftsinvestitionen in künstliche Intelligenz

Im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung plant der Technologiekonzern für das Jahr 2025 erhebliche Investitionen in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese Mittel sollen vorrangig in den Ausbau der technischen Infrastruktur fließen, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung von Serverkapazitäten und Rechenzentren liegt. Diese zukunftsweisenden Investitionen unterstreichen Alphabets Engagement im KI-Sektor, werden aber kurzfristig als zusätzliche Belastung für die Gewinnentwicklung wahrgenommen.

