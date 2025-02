Der Social-Media-Konzern Snap konnte im vierten Quartal 2024 mit einem unerwarteten Gewinn überraschen. Mit einem Ergebnis von 0,01 US-Dollar je Aktie übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich, die zuvor einen Verlust von 0,039 US-Dollar je Aktie prognostiziert hatten. Auch beim Umsatz verzeichnete Snap eine positive Entwicklung und steigerte die Erlöse um 14 Prozent auf 1,56 Milliarden US-Dollar, was leicht über den Marktprognosen von 1,55 Milliarden US-Dollar lag. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als noch ein Verlust von 0,15 US-Dollar je Aktie zu Buche stand, markiert dieses Ergebnis eine deutliche Verbesserung der operativen Leistung.

Jahresbilanz zeigt gemischte Signale

Die Gesamtjahresbilanz 2024 präsentiert sich mit Licht und Schatten. Bei einem Gesamtumsatz von 5,36 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 4,61 Milliarden US-Dollar entspricht, verzeichnete Snap einen Verlust von 0,42 US-Dollar je Aktie. Dieser Verlust fiel zwar geringer aus als im Vorjahr mit 0,82 US-Dollar je Aktie, lag aber über den Analystenerwartungen von 0,463 US-Dollar. An der Börse reagierten die Anleger zunächst verhalten auf die Quartalszahlen, was sich in einem vorbörslichen Kursrückgang von 2,93 Prozent auf 11,26 US-Dollar widerspiegelte.

