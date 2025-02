USA startet die Krypto-Revolution mit wegweisenden Initiativen

Der Kryptomarkt zeigt sich in den letzten 24 Stunden weitgehend stabil, wobei Bitcoin bei 98.000 US-Dollar notiert und Ethereum leichte Gewinne verzeichnet. Währenddessen entwickeln sich im Hintergrund bedeutende regulatorische Veränderungen, die von David Sacks, dem Krypto-Beauftragten der US-Regierung, angekündigt wurden.

Bitcoin soll Teil der US-Staatsreserven werden

David Sacks erklärte während einer Pressekonferenz, dass die Einrichtung einer Bitcoin-Reserve zu seinen obersten Prioritäten gehört. Dies würde einen historischen Schritt darstellen, da die US-Regierung damit erstmals Bitcoin als Teil ihrer offiziellen Reserven halten würde.

Zusätzlich wurde der Vorschlag unterbreitet, dass der US-Staatsfonds in Kryptowährungen investieren könnte. Mit der kürzlich unterzeichneten Executive Order zur Planung eines Sovereign Wealth Funds könnte die USA bereits 2025 auf zwei verschiedenen Wegen in den Bitcoin-Markt einsteigen.

Wall Street Pepe Presale erreicht neue Höhen

Der innovative Meme-Coin Wall Street Pepe verzeichnet einen beeindruckenden Presale mit einem Kapitalzufluss von über 69 Millionen US-Dollar. Das Projekt zielt darauf ab, eine dynamische Trading-Community aufzubauen und Marktmanipulationen entgegenzuwirken.

Mit einer Gesamtmenge von 200 Milliarden Token und einer strategischen Verteilung für Marketing, Liquidität und Belohnungssysteme strebt das Projekt langfristige Stabilität an. Interessierte Anleger haben noch für kurze Zeit die Möglichkeit, am Presale teilzunehmen, wobei ein Ausverkauf bereits zum Wochenende erwartet wird.

