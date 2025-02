Der französische Energieriese TotalEnergies konnte im vierten Quartal 2024 trotz herausfordernder Marktbedingungen eine bemerkenswerte Performance verzeichnen. Mit einem bereinigten Nettogewinn von 4,4 Milliarden Dollar übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 4,2 Milliarden Dollar deutlich. Obwohl dies im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang von 15 Prozent darstellt, zeigt sich eine positive Entwicklung gegenüber dem dritten Quartal, in dem 4,1 Milliarden Dollar erwirtschaftet wurden. Der Gesamtjahresgewinn belief sich auf 15,8 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 26 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie reduzierte sich von 9,40 auf 7,77 Dollar.

Ambitionierte Pläne für Aktionäre

In einem bedeutenden Schritt zur Stärkung der Aktionärsrendite kündigte TotalEnergies ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an. Das Unternehmen plant, im Jahr 2025 quartalsweise eigene Aktien im Wert von jeweils 2 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Zusätzlich erhöht der Konzern die Jahresdividende für 2024 um 7 Prozent auf 3,22 Dollar je Aktie. Diese aktionärsfreundlichen Maßnahmen unterstreichen das Vertrauen des Managements in die nachhaltige Geschäftsentwicklung, trotz der Herausforderungen durch schwankende Ölpreise und Raffineriemargen.

