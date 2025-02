Die Aktie des Luxusmodeherstellers Tapestry verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Kurssprung von über 14 Prozent im vorbörslichen Handel. Dieser deutliche Anstieg wurde durch überzeugende Geschäftszahlen für das zweite Quartal sowie eine Anhebung der Jahresprognose ausgelöst. Der Konzern konnte einen Quartalsumsatz von 2,195 Milliarden Dollar verbuchen, was einem Wachstum von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders erfreulich entwickelte sich dabei das Nordamerika-Geschäft mit einem Plus von 4 Prozent, während der wichtige chinesische Markt um 3 Prozent zulegen konnte. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 2,00 Dollar die Erwartungen der Analysten deutlich.

Optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr

Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Management zuversichtlicher und hebt die Prognosen an. Der Konzern erwartet nun einen Jahresumsatz von mindestens 6,85 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von etwa 3 Prozent entspricht - eine deutliche Steigerung gegenüber der bisherigen Prognose von 1 bis 2 Prozent. Auch die Gewinnerwartung je Aktie wurde auf 4,85 bis 4,90 Dollar nach oben korrigiert. Die positive Entwicklung wird unter anderem durch die starke Nachfrage nach den beliebten Tabby-Handtaschen und Wildlederstiefeln getragen. Zudem plant das Unternehmen, seine jährliche Dividende von 1,40 Dollar je Aktie beizubehalten.

Anzeige

Tapestry-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tapestry-Analyse vom 6. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Tapestry-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tapestry-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tapestry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...