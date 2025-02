Der Energietechnikkonzern Siemens Energy verzeichnet einen bedeutenden Kurssprung an der Börse. Im Rahmen einer allgemein positiven Marktentwicklung konnte die Aktie am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von über vier Prozent verbuchen und näherte sich damit wieder ihrem bisherigen Rekordhoch von 60,40 Euro an. Ein wesentlicher Impulsgeber für diese positive Entwicklung war die Bekanntgabe eines prominenten Hedgefonds-Einstiegs im dritten Quartal 2024. Die Aktie, die im XETRA-Handel zeitweise bei 57,68 Euro ihr Tageshoch markierte, zeigt damit eine beeindruckende Erholung von ihrem 52-Wochen-Tief bei 13,07 Euro.

Verbesserte Geschäftszahlen stärken Vertrauen

Die jüngsten Geschäftsergebnisse unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens. Im letzten Quartal konnte Siemens Energy seinen Umsatz um 14,32 Prozent auf 9,74 Milliarden Euro steigern. Gleichzeitig reduzierte sich der Verlust je Aktie deutlich von -1,04 Euro auf -0,34 Euro. Analysten zeigen sich zuversichtlich und prognostizieren für das Jahr 2025 einen Gewinn von 0,80 Euro je Aktie. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der durchschnittlichen Analystenbewertung wider, die ein Kursziel von 47,25 Euro vorsieht, wobei die aktuellen Kursbewegungen bereits deutlich darüber liegen.

