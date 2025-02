Die Zalando-Aktie demonstriert weiterhin bemerkenswerte Stärke an der Börse und erreichte am Donnerstag ein neues Jahreshoch von 36,88 Euro. Im XETRA-Handel zeigte sich das Wertpapier des Online-Modehändlers besonders dynamisch und verzeichnete im Tagesverlauf einen Anstieg von 0,7 Prozent. Diese positive Entwicklung unterstreicht die anhaltende Erholung der Aktie, die sich mittlerweile fast 100 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 18,43 Euro bewegt, welches im März 2024 markiert wurde. Das Handelsvolumen war mit über 255.000 gehandelten Aktien robust, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 bestätigen den positiven Trend: Mit einem Gewinn von 0,17 Euro je Aktie konnte Zalando eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,03 Euro je Aktie erzielen. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um knapp 5 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,06 Euro je Aktie. Die durchschnittliche Analystenschätzung für das Kursziel liegt bei 37,70 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie andeutet. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen werden für Anfang März 2025 erwartet, wenn Zalando seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentiert.

