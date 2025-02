Die Home Depot-Aktie verzeichnete am Donnerstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung an verschiedenen Handelsplätzen. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 1,7 Prozent auf 402,30 Euro, nachdem das Papier bereits mit einem soliden Wert von 401,15 Euro in den Handelstag gestartet war. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch an anderen Börsenplätzen wider, wo das Handelsvolumen moderat, aber stetig blieb. Besonders erwähnenswert ist, dass sich der aktuelle Kurs nur etwa 2,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 412,10 Euro befindet, das Anfang Dezember erreicht wurde.

Geschäftsentwicklung und Dividendenausblick

Die fundamentalen Geschäftszahlen des Unternehmens zeigen sich robust. Im letzten Quartal konnte Home Depot einen beachtlichen Umsatzanstieg von 6,65 Prozent auf 40,22 Milliarden USD verzeichnen. Für Anleger besonders interessant ist der Dividendenausblick: Experten prognostizieren für das kommende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 8,91 USD je Aktie, verglichen mit 8,36 USD im Vorjahr. Die Analystenprognosen für das Geschäftsjahr 2025 gehen von einem Gewinn je Aktie von 15,09 USD aus, was das anhaltende Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Home Depot-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Home Depot-Analyse vom 6. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Home Depot-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Home Depot-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 6. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Home Depot: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...