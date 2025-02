Der chinesische Elektrofahrzeughersteller BYD verzeichnet eine beeindruckende Kursrallye an den Börsen, nachdem das Unternehmen die bevorstehende Präsentation seiner Strategie für autonomes Fahren angekündigt hat. Die Aktie des Unternehmens legte an der Hongkonger Börse um 4,8 Prozent zu und erreichte mit 332,40 HKD nahezu ein Rekordhoch. Auch die in Shenzhen gelisteten Anteile verzeichneten einen deutlichen Anstieg von fast 5 Prozent auf 326,65 Yuan. Die Ankündigung der Präsentation, die für den 10. Februar geplant ist, löste bei Investoren große Begeisterung aus, da sie sich von der Einführung intelligenter Fahrsysteme im Massenmarkt erhebliches Wachstumspotenzial versprechen.

Beeindruckende Verkaufszahlen stärken Marktposition

Die starke Marktposition von BYD wird durch die herausragenden Verkaufszahlen des vergangenen Jahres unterstrichen. Mit einem Absatz von 4,3 Millionen Fahrzeugen übertraf das Unternehmen deutlich seinen amerikanischen Konkurrenten, der lediglich 1,8 Millionen Einheiten absetzen konnte. Diese positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den Finanzkennzahlen wider. Im dritten Quartal 2024 konnte BYD seinen Umsatz um beachtliche 24,65 Prozent auf 214,39 Milliarden HKD steigern. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich ebenfalls und lag bei 4,35 HKD, was die robuste finanzielle Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

BYD-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BYD-Analyse vom 7. Februar liefert die Antwort:

Die neusten BYD-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BYD-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BYD: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...