Bitcoin-Kursprognosen: Experten sehen Potenzial für 500.000 US-Dollar oder mehr

Trotz der aktuell verhaltenen Entwicklung des Bitcoin-Kurses unter der 100.000-Dollar-Marke zeigen sich Analysten optimistisch für die weitere Entwicklung der führenden Kryptowährung. Die Kombination aus makroökonomischen Faktoren und institutionellem Interesse könnte den Kurs in neue Höhen treiben.

Michaël van de Poppe sieht Bitcoin bei bis zu 500.000 US-Dollar

Der bekannte Krypto-Experte Michaël van de Poppe prognostiziert neue Allzeithochs für Bitcoin, sofern sich der Kurs über 90.000 US-Dollar halten kann. Entscheidend sei dabei der Durchbruch durch eine Widerstandszone oberhalb von 104.000 US-Dollar.

Besonders interessant ist van de Poppes Einschätzung, dass die aktuelle Angst an den Kryptomärkten trotz des Bullenzyklus ungewöhnlich hoch sei. Er sieht darin jedoch kein negatives Signal, sondern geht aufgrund positiver makroökonomischer Faktoren und der zunehmenden Akzeptanz durch die US-Regierung von einem Kursziel zwischen 300.000 und 500.000 US-Dollar aus.

Best Wallet: Neue Krypto-Wallet im Presale

Die innovative Web3-Wallet Best Wallet verzeichnet derzeit eine hohe Nachfrage in ihrer privaten Vorverkaufsphase. Das Projekt hat bereits 9 Millionen US-Dollar eingesammelt und steht kurz vor der nächsten Preiserhöhung.

Best Wallet positioniert sich als neue Generation von Krypto-Wallets und tritt in direkte Konkurrenz zu MetaMask. Das Projekt lockt Investoren mit attraktiven Vorteilen wie früherem Zugang zu neuen Projekten, reduzierten Transaktionsgebühren und hohen Staking-Prämien von 185 Prozent pro Jahr für die ersten drei Jahre. Bereits 143 Millionen Token wurden von Anlegern gestakt.

