Die ProSiebenSat1-Aktie verzeichnet am Freitag weitere Kursverluste und setzt damit ihren negativen Trend der vergangenen Wochen fort. Im XETRA-Handel fiel der Kurs am Vormittag um 0,4 Prozent auf 5,54 Euro, nachdem das Papier bereits mit einem schwächeren Kurs von 5,60 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 77.000 gehandelte Aktien, wobei im Tagesverlauf ein weiterer Rückgang auf bis zu 5,49 Euro zu beobachten war. Damit entfernt sich der Medienwert immer weiter von seinem 52-Wochen-Hoch bei 7,98 Euro, das im April 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktexperten mittelfristig noch Potenzial für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,86 Euro, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von mehr als 24 Prozent entspricht. Auch die Dividendenaussichten für das laufende Jahr stimmen positiv: Nach einer Ausschüttung von 0,05 Euro je Aktie im Jahr 2023 erwarten Experten für das aktuelle Jahr eine deutliche Steigerung auf 0,134 Euro je Anteilsschein. Die jüngsten Geschäftszahlen des Medienkonzerns zeigten allerdings einen leichten Umsatzrückgang im vergangenen Quartal, was die aktuelle Zurückhaltung der Anleger teilweise erklärt.

