Die Aktie des Schmuck- und Accessoire-Händlers Bijou Brigitte verzeichnete am Freitag eine positive Entwicklung an der Börse. Im Handelsverlauf konnte das Wertpapier deutliche Zugewinne verbuchen und erreichte zeitweise einen Höchststand von 38,40 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Der Handelstag begann bereits vielversprechend mit einem Eröffnungskurs von 37,50 Euro, wobei die Aktie im weiteren Verlauf kontinuierlich an Wert gewann. Das Handelsvolumen belief sich auf 1.420 Aktien, was das gestiegene Interesse der Anleger widerspiegelt.

Historische Entwicklung und Ausblick

Im Kontext der längerfristigen Kursentwicklung zeigt sich ein interessantes Bild: Das 52-Wochen-Hoch wurde am 22. Mai 2024 mit 44,55 Euro markiert. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie noch um etwa 17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen Ende August 2024 mit 31,10 Euro verzeichnet. Vom aktuellen Kursniveau aus betrachtet, müsste die Aktie um mehr als 18 Prozent fallen, um diesen Tiefstand wieder zu erreichen. Diese Zahlen verdeutlichen die beachtliche Handelsspanne, in der sich das Wertpapier im vergangenen Jahr bewegte.

