Die Hannover Rück verzeichnete am Handelstag eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Der Rückversicherungskonzern konnte im dritten Quartal 2024 mit einem deutlichen Gewinnsprung überzeugen. Das Ergebnis je Aktie stieg auf beachtliche 5,50 EUR, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,64 EUR darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und kletterte um 10,12 Prozent auf 7,39 Milliarden EUR. Die Aktie bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 252,80 EUR und 256,60 EUR, wobei das aktuelle Kursniveau noch Potenzial zum 52-Wochen-Hoch von 265,60 EUR aufweist.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Experten zeigen sich optimistisch für die weitere Entwicklung der Hannover Rück. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 279,71 EUR sehen Analysten noch deutliches Steigerungspotenzial für die Aktie. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Nach einer Ausschüttung von 7,20 EUR je Aktie im Vorjahr rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 8,67 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren die Experten einen Gewinn je Aktie von 19,64 EUR, was die positive Geschäftsentwicklung des Rückversicherers unterstreicht.

