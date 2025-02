Die Zalando-Aktie verzeichnete am Freitag einen deutlichen Rückgang im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 37,16 EUR rutschte das Papier im Tagesverlauf kontinuierlich ab und notierte am Nachmittag bei 36,62 EUR, was einem Minus von 1,4 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalsergebnisse, die eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr aufzeigen. Im dritten Quartal 2024 konnte der Online-Modehändler einen Gewinn je Aktie von 0,17 EUR verbuchen, während im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein Verlust von 0,03 EUR je Aktie zu Buche stand. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um knapp 5 Prozent auf 2,39 Milliarden EUR.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Marktbeobachter weiterhin Potenzial für die Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,70 EUR, was einen möglichen Aufwärtstrend signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 1,06 EUR je Aktie. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 18,43 EUR im März 2024 - seither hat sich der Aktienkurs nahezu verdoppelt. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch wurde erst kürzlich bei 37,40 EUR markiert, was das grundsätzlich positive Momentum der vergangenen Monate unterstreicht.

