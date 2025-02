Die Dortmunder Compleo Charging Solutions AG verzeichnet weiterhin eine besorgniserregende Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Ladesäulenherstellers fiel am 7. Februar 2025 um 4,15 Prozent auf 0,1501 EUR. Die negative Tendenz spiegelt sich auch in der monatlichen Entwicklung wider, die einen Rückgang von 16,41 Prozent aufweist. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von nur 761.000 EUR steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen.

Kennzahlen im Fokus

Die Aktie notiert zwar 38,47 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Bestand von 5,1 Millionen Aktien zeigt sich die angespannte Situation des einstmals führenden Anbieters von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge besonders deutlich.

