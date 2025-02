Die Total Energy Services verzeichnet einen erfreulichen Start in den Februar 2025. Der Aktienkurs des kanadischen Energie-Dienstleisters stieg am 8. Februar auf 8,048 USD, was einem Tagesplus von 1,49 Prozent entspricht. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider, bei der das Papier einen Zuwachs von 7,09 Prozent verbuchen konnte.

Quartalszahlen in Sicht

Mit Spannung wird die anstehende Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 erwartet, die das Unternehmen am 7. März 2025 präsentieren wird. Das in Calgary ansässige Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie spezialisiert hat, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,6 Millionen Euro auf.

Anzeige

Total Energy Services-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Total Energy Services-Analyse vom 8. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Total Energy Services-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Total Energy Services-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Total Energy Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...