Die Uranium Energy Corp. (UEC) verzeichnete am 8. Februar 2025 einen bemerkenswerten Handelstag an der NYSE American. Der Aktienkurs stieg um 2,28 Prozent auf 6,945 USD, was einem Zuwachs von 0,155 USD entspricht. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum monatlichen Trend, bei dem die Aktie einen leichten Rückgang von 0,22 Prozent verzeichnete.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden Euro und 423,1 Millionen ausstehenden Aktien positioniert sich das Unternehmen weiterhin als bedeutender Akteur im Uransektor. Der aktuelle Kurs liegt 41,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, jedoch noch 28,29 Prozent unter dem Jahreshoch, was die volatile Natur des Uranmarktes widerspiegelt.

