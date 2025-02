Die Sayona Mining Aktie verzeichnete am 8. Februar 2025 einen deutlichen Kursanstieg von 5,76 Prozent auf 0,0156 USD. Das australisch-kanadische Bergbauunternehmen, das sich auf die Erschließung von Lithiumprojekten konzentriert, konnte damit seine positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen. Die Monatsbilanz zeigt einen Zuwachs von 4,00 Prozent, was im aktuellen Marktumfeld als solide Entwicklung zu bewerten ist.

Anstehender Branchen-Event

Das Unternehmen wird am 27. Februar 2025 am Red Cloud Pre PDAC Mining Showcase teilnehmen. Diese Veranstaltung bietet Sayona Mining die Gelegenheit, seine Lithiumprojekte in Quebec einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Mit einer Marktkapitalisierung von 177,8 Millionen Euro und 11,5 Milliarden ausstehenden Aktien gehört Sayona zu den etablierten Akteuren im Lithium-Sektor.

