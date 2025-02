Die Logwin AG verzeichnete am 7. Februar 2025 eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des führenden Logistikdienstleisters stieg um 0,85 Prozent auf 238,00 EUR, was einem Zuwachs von 2,00 EUR gegenüber dem Vortag entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 692,3 Millionen EUR bestätigt das Unternehmen seine solide Position im Logistiksektor. Die aktuelle Kursentwicklung liegt 3,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens zeigen sich robust. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 11,29 für das Jahr 2025, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 6,36 liegt. Bei einer Gesamtzahl von 2,9 Millionen Aktien weist das Unternehmen eine stabile Marktpräsenz auf.

