Die T-Mobile US verzeichnete am 8. Februar 2025 einen leichten Kursrückgang von 0,38 Prozent auf 246,24 USD. Trotz des minimalen Rückgangs zeigt sich das Telekommunikationsunternehmen in einer grundsätzlich robusten Verfassung. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf beachtliche 276,7 Milliarden Euro, während die positive Monatsentwicklung ein Plus von 7,06 Prozent aufweist. Besonders hervorzuheben ist die Jahresentwicklung mit einem Zuwachs von über 52 Prozent.

Aktuelle Entwicklungen

Die vierteljährliche Dividende wurde zuletzt mit 0,88 USD festgesetzt. Ende Februar 2025 steht ein wichtiger Termin im Unternehmenskalender an. Mit einem aktuellen KGV von 22,31 für das Jahr 2025 und einer Marktposition, die 35,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, unterstreicht T-Mobile US seine Position als bedeutender Akteur im Telekommunikationssektor.

