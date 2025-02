Die SAP SE setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend an der Börse fort. Am 6. Februar 2025 markierte der Technologiekonzern mit einem Kurs von 272,45 Euro ein neues Allzeithoch, was die anhaltende Stärke des Walldorfer Softwareunternehmens unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von 332,9 Milliarden Euro festigt SAP seine Position als eines der wertvollsten deutschen Unternehmen.

KI-Innovation treibt Wachstum

Die strategische Ausrichtung auf spezialisierte KI-Lösungen und die erfolgreiche Cloud-Transformation spiegeln sich in den aktuellen Geschäftszahlen wider. Das Unternehmen verzeichnet ein Rekord-Cloud-Backlog und hat für das laufende Jahr 2025 eine optimistische Prognose abgegeben, was von Analysten mit einem erhöhten Kursziel von bis zu 320 Euro honoriert wird.

