Die Powell Industries Inc. verzeichnete einen erfolgreichen Auftakt ins Geschäftsjahr 2025. Der Aktienkurs des Spezialisten für elektrische Energiesysteme erreichte am 8. Februar einen Stand von 221,30 EUR, was einem Tagesplus von 0,68 Prozent entspricht. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Houston, Texas hat, konnte im ersten Quartal 2025 die Markterwartungen übertreffen und seine Position im Bereich der industriellen Energiesysteme weiter festigen.

Kommende Meilensteine

Am 19. Februar 2025 steht die Jahreshauptversammlung des Unternehmens an. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,7 Milliarden EUR und einem KGV von 17,15 für das laufende Jahr präsentiert sich Powell Industries als solides Industrieunternehmen im Bereich der Elektrotechnologie.

