Die Fast Retailing Aktie zeigt sich Anfang Februar 2025 mit einem aktuellen Kurs von 310,60 EUR in einer leicht rückläufigen Bewegung. Der japanische Modekonzern, der unter anderem die bekannte Marke UNIQLO betreibt, verzeichnet auf Monatssicht einen Rückgang von 1,77 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 98,8 Milliarden EUR bleibt das Unternehmen jedoch einer der bedeutendsten Player im globalen Bekleidungssektor.

Wichtige Termine stehen bevor

Anleger sollten den 27. Februar 2025 im Blick behalten, an dem die Zwischendividende fällig wird. Zudem wird das Unternehmen am 4. März 2025 den aktuellen Geschäftsverlauf veröffentlichen, was weitere Einblicke in die operative Entwicklung des Konzerns geben wird.

