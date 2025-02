Die ACM Research Aktie zeigt sich zu Beginn des Jahres 2025 in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 21,83 EUR verzeichnete das Halbleiter-Zulieferunternehmen in den vergangenen vier Wochen einen beachtlichen Zuwachs von 10,03 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 1,3 Milliarden EUR, während der Aktienkurs knapp 50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief notiert.

Kommende Quartalszahlen im Fokus

Am 26. Februar 2025 wird ACM Research die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein KGV von 9,73 prognostiziert, was auf eine positive Gewinnentwicklung hindeutet. Das Unternehmen, das sich auf Nassreinigungsanlagen für die Halbleiterproduktion spezialisiert hat, wird die detaillierten Zahlen in einer Ergebnispräsentation vorstellen.

