Die belgische Versicherungsgruppe Ageas zeigt sich zu Beginn des Jahres 2025 in einer robusten Verfassung. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 9,5 Milliarden Euro und einem Aktienkurs von 50,03 Euro konnte das Unternehmen seine Position im europäischen Versicherungssektor weiter festigen. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbilanz wider, die ein Plus von einem Prozent aufweist.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

Am 27. Februar 2025 wird Ageas die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Anleger richten ihren Blick besonders auf diese Veröffentlichung, nachdem das Unternehmen im Dezember 2024 bereits eine Zwischendividende von 1,05 Euro je Aktie ausgeschüttet hatte.

