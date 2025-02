Die Spero Therapeutics verzeichnete am vergangenen Handelstag eine beachtliche Marktbewegung. Der Aktienkurs des biopharmazeutischen Unternehmens sank am 8. Februar um 5,20 Prozent und schloss bei 0,8184 US-Dollar. Die aktuelle Marktkapitalisierung des in Cambridge ansässigen Unternehmens beläuft sich auf 43,2 Millionen Euro bei insgesamt 54,5 Millionen ausstehenden Aktien.

Monatliche Entwicklung zeigt negative Tendenz

Im Monatsvergleich verzeichnet die Aktie einen Rückgang von 3,61 Prozent. Trotz der aktuellen Position von 10,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief bleibt der Kurs weiterhin deutlich unter seinem Jahreshöchststand.

