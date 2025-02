Die Schweizer Privatbankengruppe EFG International konnte am 7. Februar 2025 ihre positive Entwicklung an den Börsen fortsetzen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden Euro und einem Aktienkurs von 14,90 Euro zeigt sich das Unternehmen in stabiler Verfassung. Die Gruppe, die zu den größten Privatbanken der Schweiz zählt, profitiert dabei von ihrer starken internationalen Präsenz an 40 Standorten weltweit.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 12,73, was auf eine solide Bewertung hindeutet. Der Aktienkurs notiert derzeit 27,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, während er sich nur 1,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch bewegt.

