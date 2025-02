Die KLA Corporation verzeichnete am 8. Februar einen minimalen Kursrückgang von 0,05 Prozent auf 723,80 EUR. Trotz des leichten Rücksetzers zeigt sich das Halbleitertechnologie-Unternehmen in einer robusten Verfassung, was sich in der beachtlichen Marktkapitalisierung von 96,8 Milliarden Euro widerspiegelt. Die positive Monatsentwicklung von 1,84 Prozent unterstreicht die stabile Position des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld.

Geschäftskennzahlen im Fokus

Die aktuelle Bewertung des Unternehmens spiegelt sich in einem KGV von 23,93 für das Jahr 2025 wider. Mit einer vierteljährlichen Dividende von 1,70 USD, die zuletzt im November 2024 ausgezahlt wurde, bietet KLA Corporation seinen Aktionären eine regelmäßige Ausschüttung.

